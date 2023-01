Word jij onze nieuwe verslaggever in Zwolle? Bekijk hier de vacatures bij de Stentor

Ben jij op zoek naar een mooie functie binnen onze energieke omgeving die volop in ontwikkeling is? Bij de Stentor krijg je de kans om te werken voor de grootste mediaspeler van Nederland.

De Stentor behoort tot DPG Media, een toonaangevende uitgever op het gebied van nieuws, opinie, cultuur, inspiratie en ontspanning; een moderne, professionele uitgever met passie voor media, zowel in print als online, voor lezers, website bezoekers en adverteerders. DPG Media heeft een groot aantal interessante online en offline merken in haar portfolio waaronder het AD, de Volkskrant, Trouw, Donald Duck, Libelle, Autoweek, Tweakers.net, Independer.nl, Nationalevacaturebank.nl, Qmusic, Autotrack.nl en vele tijdschriften.

Verslaggever regio Zwolle

Wat ga je doen?

Voor de Stentor, een van de grootste regionale nieuwsmedia van Nederland, zoeken we een verslaggever die graag op zoek gaat naar en bezig gaat met nieuws en interessante verhalen. Een journalist die zich graag verdiept in de achtergronden van mensen en kwesties, houdt van doorpakken en online én in de echte wereld op onderzoek uitgaat.

· Op zoek naar nieuws en bijzondere verhalen

· Met creatieve en goede ideeën komen en er uitvoering aan geven

· Deel uitmaken van een ambitieuze omgeving en deze nog verder opstuwen

· Werken bij een multimediaal nieuwsplatform (online en print) dat vanuit Zwolle bijna heel Oost-Nederland bestrijkt

Jij

· Hebt een nieuwsgierig en opgewekt karakter

· Ziet vooral mogelijkheden

· Weet hoe je je verhalen bij de lezers krijgt

· Bent kritisch en opbouwend

· Houdt van experimenteren

· Brengt iets extra’s mee

Wat bieden wij?

Een functie binnen een energieke omgeving die volop in ontwikkeling is. Je krijgt de kans om te werken voor de grootste mediaspeler van Nederland waar je mee bouwt aan de nieuwsmedia van morgen. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling onder andere door middel van trainingen en opleidingen. Daarnaast bieden wij je een salaris passend bij jouw ervaring. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen en verkopen van vakantiedagen, het fiscaal vriendelijk verrekenen van je sportabonnement of de aanschaf van een fiets.

We staan open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.