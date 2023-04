YouTuber klimt ongezekerd in hoge stadionmast van PEC Zwolle, club ontstemd: 'Dit is levensgevaarlijk'

VRAAG BIJ HET NIEUWS Stikstof moet minder, maar aantal geiten in Nederland blijft maar groeien. Hoe zit dat?

Het aantal geiten in Nederland is in de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Er zijn wel iets minder koeien, varkens en kippen. Flevoland is de grote uitzondering: daar is het aantal varkens toegenomen met 70 procent. Hoe komt dat?