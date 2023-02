Zakwan uit Zwolle is radeloos: waar moet zijn gewonde zusje (18) met down heen na aardbeving?

Weinig doorstro­ming op woonboten­markt in Zwolle (alleen dit schip is nu te koop)

De plannen voor een nieuwe, moderne woonark dicht bij het centrum van Zwolle zorgen voor gemengde reacties. De eigenaar krijgt bijval, maar er is ook weerstand. In reacties van medestanders wordt gesuggereerd dat er sprake is van afgunst. Want wonen op het water is niet voor iedereen weggelegd. Hoe kom je eigenlijk aan een ligplek in Zwolle?