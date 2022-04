Zat Christopher (34) in vluchtauto vol explosieven bij Zwolle of lag hij in het ziekenhuis?

Een wilde achtervolging door de politie heeft geleid tot het verijdelen van een plofkraak. Daar is de officier van justitie van overtuigd. Op de A28 bij Zwolle heeft de bestuurder van de achtervolgde auto zijn voertuig tot stilstand gebracht, nadat er snelheden waren bereikt tot 180 kilometer per uur, en is hij weggerend. In de auto lagen allerlei attributen, die gebruikt kunnen worden om een geldautomaat mee op te blazen.