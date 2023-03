Zelfs dit kleine buurschap bij Dalfsen toont sporen van koloniaal verleden

met video Jannie (100) uit Wijhe leert iedere dag nog bij: ‘Nooit over gedacht dat het zo bijzonder is’

Ze is de hele wereld over gereisd en Google is haar beste vriend. De wijsheid komt bij de leergierige Jannie van Keulen- van der Zee (100) uit Wijhe dan ook écht met de jaren. Verder helpt ze graag anderen. Zo doet ze vrijwilligerswerk voor het Taalpunt: ‘Kijk om je heen, begin bij jezelf en kijk naar een ander.’