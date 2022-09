Zelfs The Prodigal Sons komt bij elkaar voor hommage aan Willem Coenen

Vorige week overleed het Zwolse popicoon Willem Coenen. Hij nam, als producer en geluidstechnicus, onder meer platen op met Herman Brood en The Prodigal Sons. Woensdag is er vanaf 20:00 uur een muzikaal eerbetoon voor Coenen in Hedon: Willems Muzikale Moestuin.

Willem Coenen is uit de tijd. Muzikanten die hem vroeger meemaakten, nu hun ogen sluiten en aan hem denken, vinden zichzelf waarschijnlijk terug in zijn studio. Daar waar in Zwolle nu de Mediamarkt zit, zat Coenens opnameruimte.

Erwin Nyhoff kwam er vaak als frontman van The Prodigal Sons. Niet enkel voor opnames. ,,Maar om bij te komen van je muziekleven. Dan had je opgetreden, was je in het pikkedonker eindelijk terug en keek je direct naar de etage van Willem. Brandde daar nog licht? Yes! Je belde aan. Willem zei: ‘HJ’tje?’ We dronken zijn favoriete bier en namen het optreden en daarna het hele leven door.’’

Coenen bleef graag tot diep in de nacht wakker, dan mixte hij nog nummers af. ,,Een nachtdier.’’ Met producer Coenen werd het nummer You Still Think opgenomen, de grootste hit van The Prodigal Sons. Het lanceerde de groep als een raket, een korte periode later stond de Zwolse formatie op Pinkpop.

Muziekmanager Rick Mensink, tevens drummer van The Prodigal Sons, kende Coenen ook goed: ,,Hij heeft vele Zwolse artiesten met potentie grond gegeven om op te staan. Registreerde de nummers waarmee ze doorbraken. Willem is zodoende heel belangrijk geweest voor de Zwolse muziekwereld. En nu, nu is hij er niet meer. Na een kort ziekbed is hij overleden.’’

Standbeeld

Nyhoff. ,,Als je puur kijkt naar wat iemand voor de Zwolse muziekscene heeft betekend, dan verdient hij eigenlijk nog eerder een standbeeld dan Herman Brood.’’ De zanger en gitarist doelt op de beeltenis die de Zwolse rock-&-roll-junkie reeds heeft in Zwolle.

,,Het grappige is dat Willem en Brood goed contact hadden. Er is een geweldig mooie foto waar dé twee Zwolse popiconen allebei op staan. Ik was bij dat moment. We namen met allemaal Zwolse artiesten (Zwolse Popfront, red.) een album op. Een gelegenheidsformatie.’’ Eén nummer zou Brood komen zingen. ,,In de middag kwam hij eerst luisteren of de compositie goed genoeg was. Dat was zo. Toen ging hij optreden in Hedon en in het holst van de nacht heeft hij dat nummer ingezongen: I don’t need you. Typisch Brood, typisch Willem.’’

Artiesten als Weekend at Waikiki, Cafébar 401, Marco Hovius en Micah brengen woensdag een eerbetoon. En zelfs The Prodigal Sons komt enkel voor de hommage bij elkaar. Vlak na het grote succes in de jaren negentig ging de groep met wrevel uit elkaar.

Nyhoff: ,,Ach, dat hoef je niet meer op te rakelen. We waren jong en je dacht vooral eerst aan wat jij goed vond of wilde. Maar als zo’n man als Willem overlijdt, die zoveel Zwolse nummers en bands groot maakte, die ook met zijn scherpe oren, mengpaneelwerk en ideeën The Prodigal Sons glorie gaf; ja, toen hadden wij allemaal dat idee van: kom, we gaan spelen, net als toen. Alleen staat Willem nu ineens niet in de zaal, dat zal gek zijn.’’