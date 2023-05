Zestig medewerkers en studenten Deltion Zwolle beklimmen Mont Ventoux voor Stichting ALS

Wandelend, hardlopend of fietsend. Op welke van deze drie manieren ze gaan, maakt niet uit, maar dat ze de Mont Ventoux gaan beklimmen, is zeker voor een groep van 60 medewerkers en studenten van het Deltion College in Zwolle. Dit doen ze op 8 juni tijdens de Tour du ALS.