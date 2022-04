Zo beleeft Zwolle de ochtend voorafgaand aan de IJsselderby: ‘Haar vriend zit bij Juventus!’

Be Quick '28 rouwt om clubman Torunlar die werd vermoord in McDonald’s Zwolle

Voetbalclub Be Quick '28 in Zwolle heeft vandaag voor alle wedstrijden op het sportpark een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Hüseyin Torunlar. Dit ‘zeer gewaardeerde clublid’ werd woensdag op brute wijze vermoord in de McDonalds op slechts een steenworp afstand van zijn geliefde cluppie.

