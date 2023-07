Zo gaat het met Ferdi en Karlijn uit Kopen Zonder Kijken (die hun droomhuis niet in 'hun' Zwolle vonden)

met video Beleid van Scania in Zwolle ‘haalt al het plezier eruit’ voor Daniëlle (53): ‘Te zot voor woorden’

Als een productielijn vanwege een gestokte levering van onderdelen stil komt te liggen, krijgt personeel van Scania in Zwolle vrijaf. Die uren worden dan op een later tijdstip ingehaald. Nadat vakbonden op de trom roffelden en gesprekken voeren met de directie, staat die regeling voorlopig ‘on hold’. Monteur Daniëlle Mulder is kritisch. ,,In Frankrijk zijn ze heel makkelijk. Staken.”