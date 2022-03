Zomerkermis van Zwolle keert definitief niet meer terug in de binnenstad

Hoe een club met lage prikkels Anna (14) uit Zwolle helpt haarzelf te zijn

Nu er weer meer mogelijk is na de recente lockdown, ontstaan er ook meer prikkels op straat. De 14-jarige Anna Oosten uit Zwolle is een High Sensititive Person (HSP) en is snel overprikkeld. Grote evenementen met veel mensen putten haar helemaal uit. Voor haar kwam er een oplossing: EmpateenZ in Zwolle. Dat is een club voor hooggevoelige tieners, waar ze op een veilige, rustige plek leeftijdsgenoten leren kennen.

12 maart