Zorgen om aanpassingen luchtruim: vrees voor meer vliegtuigherrie in Gelderland en Overijssel

Jaren 70 keren terug in Zwolle: stad wil autovrije zondag

Motorvoertuigen mochten eind 1973 in het hele land door de oliecrisis niet de weg op tijdens autoloze zondagen. Het beeld van kinderen die hele weg beschikbaar hebben om te fietsen of skaten keert volgend jaar waarschijnlijk terug in Zwolle: bij het goedkeuren van de begroting omarmde het gemeentebestuur het idee om een autoloze zondag te organiseren.

13 november