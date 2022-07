Zwaargewonde wielrenner John uit Diepenveen kan verplegend personeel Isala Zwolle niet genoeg bedanken: ‘ongekend wat zij doen’

Zijn ervaring met de verpleging uitte hij uitgebreid op LinkedIn en is door duizenden mensen geliked en gedeeld. ,,Iedereen heeft het maar over druk, druk, druk. Ik heb het daar geen enkel moment gehoord. Ongekend!’’

Het is woensdag 22 juni. John Lageman (48) wil nog even vanuit zijn woonplaats Diepenveen naar de Posbank fietsen. Om wat klimkilometers in zijn benen te krijgen. Nuttig voor de fietsweek op Sardinië met zijn fietsclubje waar hij over een paar dagen naar toevliegt. Onderweg denkt hij nog, ‘rustig aan doen’. Want hard rijden, daar houdt Lageman van. Lekker het hoofd leegmaken.