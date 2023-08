Na aftakeling van broer Ferdi, geeft Wim alles weg aan hospice Dalfsen: ‘In Nederland moet je waardig kunnen ster­ven’

Wim en Netty wonen fraai aan de Dommelerdijk in Nieuwleusen. Een riante woning, met een nog veel grotere tuin, vijverpartij en weidegebied. Nu schenken ze alles aan het hospice in Dalfsen, dat zo'n kans niet laat liggen. ,,Veel mooier om iets bij leven weg te geven dan pas wanneer we overleden zijn.”