Zwembad in Dalfsen gesloten door defect, zwemlessen verplaatst naar Zwolle

met video Na bijna acht eeuwen nieuw licht op Slag bij Ane: ‘Bewijs voor slagveld in Mommeriete’

‘De Slag bij Ane 1227, een slag, een veld en een klooster’ is de titel van een nieuw boek van de hand van Wim Visscher. Bijna achthonderd jaar na de bloederige veldslag waarin boeren het ridderleger van bisschop Otto in de pan hakten, is er eindelijk duidelijkheid over de plek des onheils. Visscher weet het zeker en wijst naar boerenland in Anerveen.

7 januari