Zwieren, zwaaien en dreigen met twee keukenmessen

Met nieuw afvalsys­teem keren luiercon­tai­ners na tien jaar afwezig­heid terug in de straten van Zwolle

In de strijd tegen het restafval keren luiercontainers na tien jaar afwezigheid terug in Zwolle. Het is één van de maatregelen die de gemeente neemt om te voorkomen dat inwoners die buiten hun eigen invloed extra restafval aanbieden, financieel extra bestraft worden door het invoeren van diftar.

15 april