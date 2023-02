Zwoegen voor onderwijsdiploma en dan zijn er ineens geen vacatures meer: ‘Ben ik opgeleid voor de ww?’

indebuurt.nl Van platen­beurs tot vintage­beurs: 8 x weekend­tips in Zwolle

Nog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van het bezoeken van een XXXL platenbeurs of de Vintage Kilo Sale? Of houd je meer van de Landelijke Sterrenkijkdagen? We hebben acht leuke weekendtips voor je op een rij gezet: