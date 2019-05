Zwolle haakt af in strijd om Songfestival: IJsselhallen ongeschikt

De hoogte en capaciteit van de IJsselhallen maken het onmogelijk om het Songfestival onderdak te bieden. ,,De accommodatie voldoet niet aan de eisen. Qua omvang, faciliteiten en capaciteit gaat het op dit moment niet lukken. Je kunt bijbouwen, maar ook dat is niet ideaal. Hier het Songfestival houden, is alsof je de Champions League-finale in het stadion van PEC Zwolle speelt’’, beseft Denneboom.



Volgens de directeur is van begin af aan duidelijk geweest dat het een moeilijk verhaal zou worden in de IJsselhallen. Het promotiefilmpje om mee te dingen naar de organisatie, ontstond dan ook vooral ‘uit gekkigheid’. Dat was nog voor de winst van Duncan. ,,We hebben altijd geroepen dat als je het reëel bekijkt dit niet de plek is om het Songfestival te houden. We zijn geen ZiggoDome of Ahoy. Akoestisch gezien zeker niet. In principe staan we met 6-0 achter, hebben we vanaf het eerste moment gezegd. Ook als je kijkt naar de capaciteit, dan lukt het niet. Hier kunnen maximaal zevenduizend mensen in, terwijl je een ruimte voor tienduizend nodig hebt. Qua bereikbaarheid en overnachtingsplekken zie ik overigens geen problemen, er zijn bedden genoeg in de regio.’’