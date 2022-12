Zwolle laat bouwprojecten ondanks stikstof doorgaan, aantal nieuwe huizen loopt wel flink achter

Tijdelijke pompinstal­la­ties Vanderkamp in Zwolle redden infrastruc­tuur: ‘Paar keer per jaar houden we onze klanten uit het achtuur­jour­naal’

Ze ontvingen de Gouden Gazelle Award voor het snelstgroeiende grote bedrijf van Oost-Nederland. Familiebedrijf Vanderkamp Pompen in Zwolle, ofwel The Dutch Water Engineers, levert in korte tijd enorme waterpompsystemen op cruciale locaties. ,,Grootste verstopper? Swifferdoekjes in ons rioolwater.”

5 december