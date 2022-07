Zwolle laat cruiseschip uit Boedapest overkomen voor tijdelijke vluchtelingenopvang

De gemeente Zwolle en Veiligheidsregio IJsselland zijn van plan een cruiseschip dat nu in Boedapest ligt over te laten komen voor tijdelijke opvang van zo’n 140 vluchtelingen. De boot komt vermoedelijk in de Prinses Margriethaven in Zwolle te liggen en zal daar in augustus en september ongeveer vijf weken aanmeren. Voordeel van een schip, zegt burgemeester Peter Snijders, is dat de kamertjes al ingericht zijn en er niet verbouwd hoeft te worden. ,,Je stopt de stekker erin, sluit de afvoer aan en de locatie is gereed.”