Zwolle opent vanavond nog noodopvang voor vluchtelingen in IJsselhallen

Nog vanavond wordt een groep vluchtelingen naar Zwolle gebracht. ,,De plotselinge komst van deze groep vluchtelingen verrast ons en uiteraard de bewoners in de directe omgeving, dat begrijp ik heel goed. Maar Zwolle is een stad waar we altijd klaar staan om hulp te bieden aan mensen in nood", stelt burgemeester Peter Snijders in een statement.

,,De opvang in de IJsselhallen is bedoeld om de mensen even op adem te laten komen voordat ze de asielprocedure in gaan. Ze worden daar voor de duur van vier nachten opgevangen", legt hij uit. ,,Omdat de nood hoog is en we pas vanmiddag zijn ingelicht moeten we heel snel handelen. Daardoor kunnen we als gemeente niet de omgeving tijdig informeren en meenemen zoals we dat normaal zouden doen.”