Zwolle opnieuw sterkste in derby, Broekland plotseling uit de problemen en berusting bij Lettele na degradatie

„Zo’n wedstrijd wil ik elke week wel spelen”, genoot Zwolle-trainer Lambert Bouwman na. „Het was van beide zijden een superenerverende wedstrijd, met hoge snelheid, veel scores en fair spel. Dat we zo’n wedstrijd dan ook nog winnen, is de jus.” Vooraf had Bouwman niet al te veel vertrouwen in een goede afloop. „Normaal hebben we veertien speelsters, nu maar negen. Vijf waren er op vakantie, onder wie drie basisspeelsters. Dan denk je wel even: oei. Maar de groep heeft knetterhard gewerkt en Taylor Onderberg stond magnifiek te keepen. Dit is een heel zoete overwinning.”