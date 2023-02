Zwolle vangt 175 extra Oekraïense vluchtelingen op in kantoorpand

Kleren een maand proberen bij Tante Leen in Lemeler­veld: ‘Waarom moeten we alles hebben?’

De eerste kledingbibliotheek van Overijssel is geopend. Bij Tante Leen in Lemelerveld kun je dameskleding lenen óf ruilen voor eigen spul dat weg mag. Het idee is om de wegwerpcultuur rondom mode te bestrijden. ,,Die broek met rozen die jij zat bent, is voor een ander hartstikke leuk.”

16:15