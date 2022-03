Zwolle vangt Oekraïense vluchtelingen op in Berkum en Dominicanenklooster

Klaarmaken

In de loop van volgende week zijn in Berkum in het noodgebouw ongeveer 25 plekken beschikbaar en voor 50 tot 60 vluchtelingen is plaats in een deel van het Dominicanenklooster. De gemeente Zwolle meldt naar nog meer plekken te zoeken en gesprekken te voeren over mogelijkheden voor opvang in leegstaande gebouwen op de kantorenlocatie Oosterenk en in de omgeving van de IJsselhallen.