Zwolle verkoopt grond voor evenementenhal niet aan The Wave, initiatiefnemer verbolgen: ‘Lijkt soms net een dorp’

Li­brije-kwe­ker Eef Stel (66) is trots, maar ziek. De klok tikt: ‘Aan de buitenkant is niks te zien’

Met zijn onbespoten groenten levert Eef Stel (66) uit Dalfsen al jaren aan De Librije in Zwolle. Hij verwierf er landelijke bekendheid mee en allerlei grootheden bezochten zijn kassencomplex. Nu hij met een ernstige nierziekte kampt is hij op zoek naar een donor. Een levende, maar met zijn bijzondere bloedgroep wordt dat heel lastig. De klok tikt. ,,Ik hou me groot, maar lig ’s nachts wakker.”