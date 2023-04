Zwolle vindt aantal afvaldumpingen meevallen en wil contact met grootvervuilers

Van geblokkeer­de kaarten tot het feestje: vijf vragen over de aanstaande promotie van PEC Zwolle

Na twee mislukte pogingen heeft PEC Zwolle promotie vrijdagavond (20.00 uur) voor het eerst in eigen hand. Om te promoveren moet de koploper tenminste gelijkspelen tegen de nummer drie, Almere City. Vijf vragen over de promotie, van promotiekoorts tot geblokkeerde kaarten in het thuisvak.