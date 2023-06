Zwolle wil mening van inwoners horen over opvang van asielzoekers in de stad: ‘De noodzaak blijft’

Jongeren geven in Hardenberg, Heeten en Zwolle hun oordeel over vrijwilli­gers­werk in Battle of Generati­ons

Wat vinden jongeren belangrijk in vrijwilligerswerk? En wat kunnen organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers daarvan leren? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen wordt in de provincie Overijssel, op verschillende locaties, The Battle of the Generations gehouden.