Zwolle wil speelhal maar ondernemers zijn niet enthousiast: ‘Als je alle uitdagende dingen gaat weghalen...’

Celeste (29) uit Zwolle voor de dood wegge­sleept, maar nu gaat het wéér mis: ‘Er zijn dagen met alleen maar pijn’

Ze dacht dat ze er was. Dat ze weer kon gaan leven. Een ingrijpende, peperdure operatie in Barcelona zette het bovenste deel van haar wervelkolom muurvast, waardoor Celeste van Veenen (29) uit Dronten na jaren op bed weer kon fietsen, lopen, leven. Maar een jaar geleden ontwaakt Celeste in een nieuwe nachtmerrie: haar gehele onderlichaam is plotsklaps verlamd.