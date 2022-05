Zwolle Zuid doet mee aan ‘Week van Stenen Winkel’

Dokkum

Villa Kakelbont Jeugdmode, Kado & Lifestyle is één van de winkels die deelneemt aan dit initiatief. In 1997 werd de winkel van Carly en Michaël Coppens geopend in het Friese Dokkum. In 2000 verhuisde de winkel naar Zwolle en nu dus in Zwolle Zuid.

Eigenaresse Carly Coppens: ,,De reden dat we deelnemen aan de ‘Week van de Stenen Winkel’ is dat stenen winkels de steden en dorpen waar we wonen een stukje mooier maken. Winkelen met je favoriete shopmaatje, producten zien, proeven of aanraken, verrast worden door een goed advies, het kan allemaal in de winkels in jouw buurt. Het is geen verrassing dat heel wat stenen winkels het de afgelopen jaren door lockdowns en online shoppen moeilijk hebben gehad. Vandaar dat we de lokale stenen winkels graag extra onder de aandacht willen brengen bij de consument.“ Ze zegt ernaar uit te kijken om samen met iedereen in Zwolle en omstreken de kracht van onze lokale stenen winkels te vieren en nog ‘eens te onderstrepen waarom deze winkels een plekje verdienen in ons winkelcentrum.’