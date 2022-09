Zwollenaar (18) heeft 300 euro schuld en besluit een pizzeria te overvallen: ‘Mijn maat vond het een stom plan’

Absurd reisadvies NS-app tijdens stakings­dag: zelfs op de fiets sneller van Zwolle naar Amersfoort

Wil je vandaag tijdens de staking toch met het openbaar vervoer reizen, dan is het misschien wijsheid om niet de routeplanner van de NS te raadplegen. Een reis van Zwolle naar Amersfoort duurt daar bijvoorbeeld een buitenissige vijf uur en brengt je onder meer in Hengelo en Winterswijk. Met de fiets is het dan zelfs nog sneller.

30 augustus