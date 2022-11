Zwollenaar (34) die Amalia bedreigde wil einde van zijn tbs-behandeling: ‘Het gaat goed met me’

Sinter­klaas zet zich in voor Zwolse Stichting Kind in Beeld

Tafelronde 201 in Zwolle en Sinterklaas bundelen de krachten voor de Zwolse Stichting Kind in Beeld. Een actie waarmee je Sinterklaas in huis haalt met een persoonlijk ingesproken boodschap door de goedheiligman. Alle opbrengsten van de video’s gaan naar Stichting Kind in Beeld.

18 november