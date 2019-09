Zwollenaar (80) blijft berooid achter na seksdate, oplichters beroven hem van 100.000 euro

videoEen bejaarde Zwollenaar is begin deze zomer voor meer dan een ton beroofd. De 80-jarige man werd overrompeld door twee mannen met wie hij dacht een seksafspraakje te hebben bij hem thuis. Dat bleek het begin van een reeks gebeurtenissen die hem berooid achterlieten. De politie is op zoek naar vier mannen die tijdens en na verschillende bezoeken aan zijn woning zijn rekeningen plunderden.

Quote De man was behoorlijk overdon­derd en gaf zijn wachtwoor­den, inloggege­vens en pingege­vens Chantal Westerhoff, politie Oost-Nederland De ellende begon met een afspraakje dat de man via de homo-datingsite Bullchat maakte met twee mannen. Zij gaven aan dat ze vanuit Nijmegen naar Zwolle zouden komen voor een seksdate met de man.



Toen het tweetal eenmaal op de stoep stond was er echter van seks geen sprake. ,,De oudste zei dat ze namens de chatsite bij hem kwamen controleren of hij iets te maken had met minderjarigen. Ze wilden zijn computer nakijken. De man was behoorlijk overdonderd en gaf zijn wachtwoorden, inloggegevens en pingegevens van zijn bankrekeningen", aldus Chantal Westerhoff van de politie Oost-Nederland.

Limiet

De twee mannen bleven urenlang in het appartement van de Zwollenaar, al ging de jongste van de twee wel af en toe even weg. Later bleek waarom: bij een pinautomaat in een winkelcentrum in de wijk Holtenbroek werd tot de limiet van 11.000 euro gepind. Na middernacht herhaalde hij dit. In totaal was de man dus 22.000 euro armer.

Daar bleef het echter niet bij, aldus Westerhoff. Enkele weken later is er opnieuw bezoek: twee mannen die vertelden dat ze gehoord hadden van de oplichting. Ze wilden de man helpen, maar daarvoor hadden ze wel alle inloggegevens en -codes nodig.... Ook deze mannen gaan achter de computer zitten. In de dagen na dit bezoek wordt via verschillende bankopnames nog eens meer dan 80.000 euro van de rekeningen opgenomen.

Boodschappen

De Zwollenaar bleef totaal berooid achter, iets wat de verdachten zich mogelijk later ook realiseerden. Na het tweede bezoek kreeg de man namelijk een opvallend telefoontje, waarin hem gevraagd werd of hij nog wel geld had voor boodschappen. Hij zei van niet. Later vond hij in zijn brievenbus een envelop met 500 euro aan contanten.

De politie zoekt nu in totaal vier verdachten. Van de mannen die als eerste bij hem kwamen vertelde het slachtoffer dat ze met hem Nederlands spraken, maar onderling Marokkaans. De mannen bij het tweede bezoek spraken onderling ook Nederlands, maar de Zwollenaar vermoedt dat in elk geval één van hen half-Marokkaans is.