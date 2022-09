Zwollenaar gebruikt muziek Eminem om jeugd aan het lezen te krijgen: ‘Tijd dat e-boek digitaler wordt’

Zwolle krijgt een heuse kerstwin­kel, mét oog voor het milieu: ‘Charme van tweede­hands laten zien’

Het kwik steeg afgelopen dagen nog richting 20 graden, maar in Zwolle is men met de gedachten al bij de kerstdagen. Aan de Diezerstraat opent eind namelijk de Kerst Pop-Up, een samenwerkingsproject van tientallen Zwolse scholen, bedrijven en organisaties. In de pop-upstore kan het winkelend publiek kerstspullen kopen en tegelijk kennismaken met het belang van duurzaamheid en een circulaire economie.

22 september