Zwollenaar Sepp van den Berg (20) is er klaar voor om Liverpool te laten zien wat hij kan

Wonen op een eiland? Het kan binnenkort op deze plek in Zwolle

Altijd al gedroomd om op een eiland te wonen? Het is binnen enkele jaren mogelijk in de Zwolse wijk Stadshagen. Zwolle krijgt in de nieuwe buurt De Tippe een grotendeels met water omringd complex met daarin 50 huizen; 35 appartementen en 15 villa’s komen aan het water te liggen op het eiland, waar geen auto’s mogen komen.

