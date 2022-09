Zwollenaar Vincent Wever nieuw Statenlid GroenLinks Overijssel: ‘Eerlijker, socialer en duurzamer’

Vincent Wever (41) is gisteren geïnstalleerd als nieuw Statenlid voor GroenLinks Overijssel. De Zwollenaar is de opvolger van Manouska Molema, die wethouder is geworden in de gemeente Groningen.

Wever vertelt in het persbericht kort over de koers die hij voorstaat: ,,GroenLinks vertegenwoordigen in Provinciale Staten betekent voor mij een geluid geven aan een eerlijker, socialer en duurzamer geluid in Overijssel. Dat dit geluid leeft in Zwolle, laten de laatste verkiezingen hier keer op keer weer zien.’’

Wever is geboren in Twente, maar woont al zijn halve leven in Zwolle. Inmiddels is hij alweer negen jaar woonachtig in de wijk Holtenbroek, samen met zijn vrouw en twee dochters.

Het nieuwbakken Statenlid werkt als adviseur Duurzame Mobiliteit en werkt vooral voor overheden en organisaties uit het maatschappelijk middenveld in binnen- en buitenland. In zijn vrije tijd zegt hij graag buiten te zijn, te voet of op de fiets.