Zwollenaren vrezen voor privacy door uitzichtpunt op 45 meter hoogte: ‘Voelen ons beduveld en belazerd’

Kunstwerk De Boog is terug in de Zwolse wijk Stadshagen maar op een andere plek

Na bijna twee jaar is De Boog is terug in Stadshagen. Maandagochtend werd het kunstwerk teruggeplaatst in de Zwolse wijk. Dat gebeurde niet op de plek waar het eerder stond - aan het Twistvlietpad - maar aan het Klokkengieterpad.

29 november