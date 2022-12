Zwols Muziektheater ontvangt 5000 euro van VriendenLoterij

,,De musical Shrek, die we op 7, 8 en 9 april 2023 opvoeren in Theater Odeon in Zwolle, vraagt veel qua kleding, decor en rekwisieten’’, legt Thom van Keke, penningmeester van het Zwols Muziektheater, uit. ,,Deze prijs gaat ons daar enorm bij helpen! We zijn enorm vereerd dat we deze titel hebben gekregen. Het is heel gaaf om op deze manier meer aandacht te verkrijgen en ons muziektheater nóg bekender te maken.’’