Zwols stel naar oorlogsfront om dieren te helpen: ‘Dieren zijn voor mij nummer één’

De Zwollenaren arriveerden gistermiddag (vrijdag, ps) bij de Pools-Oekraïnse grens, tot ze werden tegengehouden. ,,Het is hier ook al te gevaarlijk”, appt Baarslag vanuit het grensgebied. ,,De snelweg er naartoe zag je eigenlijk al niemand. Toen we eenmaal verder reden zagen we enorm veel rook erboven hangen. We werden bij de grens gewezen op een andere locatie. Daar zagen wij andere Nederlanders die voedsel inzamelden en bereiden, maar die gaven aan vandaag te vertrekken, omdat de rookwolken te dichtbij zijn en een gevaarlijk gebied geworden is. Er werd al geschoten. Gelukkig hebben wij daar samen met de militairen het voer overgeladen op pallets.”