Zwolsche Boys en Ommen onthouden elkaar de nacompetitie met duur gelijkspel

Deze buren in Zwolle zien straat, wijk en stad verloede­ren: ‘Ik ben de stank beu’

‘Eigenlijk ben ik dom dat ik mijn afval ín de container gooi in plaats van ernaast.’ Op veel plekken in Zwolle wordt regelmatig afval gedumpt. Volgens de wethouder is er geen enorme toename in de afvaloverlast, maar deze Zwollenaren zien hun straat, hun wijk en hun stad verloederen.