Zwolse brasserie wordt na tien jaar overgedragen aan buren Jonnie en Thérèse Boer: ‘Het is een vrolijk afscheid’

Nóg een horecazaak voor Li­brije-kop­pel Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle: ‘En als de buren weggaan, mogen ze mij bellen’

Het lijkt bijna een potje Monopoly dat Jonnie en Thérèse Boer aan de Nieuwe Markt in Zwolle spelen. Met de koop van Brasserie Jansen beschikt het horecaduo straks over drie zaken aan één plein. In hetzelfde hoekje. Thérèse: ,,Voorlopig laten we het hier bij. Tenminste, dat zeg ik tegen mezelf nu.’’

10 november