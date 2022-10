Zwolse brug weigert en zit woonbootbewoners dwars: ‘Kunnen niet naar huis’

Internet­sen­sa­tie Orgel Joke opent concert­reeks van Viva Philicorda! in Zwolle

Ze is een hit op internet: Orgel Joke. In het afgelopen jaar maakte ze onder andere tijdens de Zwarte Cross furore met haar orgelmuziek. Op zondag 6 november is Orgel Joke in Zwolle te bewonderen tijdens Viva Philicorda!

