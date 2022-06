Zwolse dansschool slaat toe op EK Hiphop: ‘We merkten vrij snel dat er veel animo was voor iets nieuws binnen Zwolle’

Groene deelscoo­ter verdwijnt uit het Zwolse straat­beeld: concurren­ten mogen vanaf nu de weg op

De vergunningen voor deelscooters in Zwolle verleend aan Felyx en Check blijven in stand, oordeelde de rechtbank dinsdagavond. Daarmee verdwijnen de groene deelscooters van concurrent Go Sharing uit het straatbeeld in de stad.

31 mei