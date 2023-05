Zwolse familie Spaaij versterkt musicalopleiding voor Oost-Nederland

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij een statig herenhuis in de Zwolse Stations­buurt: 'We herstelden het in ere'

“Dit huis verdient het om in het zonnetje te zetten”, vertelt Gerrita Schutte (47). Er zit hier zoveel Zwolse geschiedenis. Toen ze samen met haar man Arnout en drie kinderen voor het eerst de statige hal van het herenhuis betrad, was ze meteen verliefd. “Het is gebouwd in de jugendstil.”