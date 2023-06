Zwolse Haringparty levert 20.000 euro op voor Stichting WijZ

Verdachte (28) van gewapende overval op kapsalon in Zwolle opgepakt

De buit was klein, maar het leed dat hij veroorzaakte groot, die overvaller die op vrijdag 17 maart met een mes in zijn hand kapsalon De Blitz in Zwolle binnenstormde. Voor dit vergrijp heeft de politie nu een 28-jarige man op de korrel.