Zwolse Irina volgt spoor van Don Kozak Mischa Minsky

Met video Onderzoek naar wangedrag PEC Zwol­le-Heracles: ‘Geen aangifte? Dan accepteer je incidenten in je stadion’

Met tientallen vernielde stoeltjes en gesloopte toiletten loopt de schade van het uitvak bij PEC Zwolle-Heracles Almelo in de papieren. De KNVB is een vooronderzoek gestart. Frank Wijnveld was jarenlang veiligheidsmanager voor PSV en benadrukt dat PEC Zwolle – dat zelf nog niet veel over de gebeurtenissen kwijt wil – aangifte moet doen. ,,Anders betaalt Heracles alles.’’

18 oktober