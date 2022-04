Zwolse keepster Mayra (22) is ineens international voor Suriname: ‘Dat balletje ging snel rollen’

Mayra Tjin a Koeng kwam twee jaar geleden naar Be Quick’28 in Zwolle omdat ze als keepster alles uit haar carrière wil halen. Maar dat het zo hard zou gaan, had ze zelf niet kunnen dromen. Van de Topklasse naar WK-kwalificatie: ,,Dit is een enorme stap.’’

,,Ik kreeg begin januari een berichtje via Instagram. Eerst dacht ik dat het nep was, maar het bleek echt wel legitiem. Ze vroegen of ik interesse had om voor Suriname uit te komen. Dat sprak me natuurlijk wel aan, want het ging om WK-kwalificatiewedstrijden. Het balletje is daarna snel gaan rollen, onlangs heb ik mijn eerste twee interlands al gespeeld.’’