Zwolse leerlingen krijgen betere kansen om talenten te ontwikkelen, dankzij geld van het Rijk

Eetpubliek in Zwolle krijgt steeds meer trek in dictators

In Dineren met Dictators krijg je dictators voorgeschoteld. Ze hadden koks en velen schreven na afzetting boeken over hun leider. Zwolse Theatergroep De Jonge Honden dist die koksverhalen op, terwijl publiek zijn lievelingseten krijgt. Na dat ware dictator-entertainment denken ‘we want more’ voelt dubbel.

11:00