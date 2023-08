Pizza Hawaï voor 50 euro (!) en de ananas mag je er zelf op doen: ‘Als mijn opa erachter komt, word ik bekogeld’

Peperbus-beiaardier Leon van der Eijk (88) overleden, de man die het volkslied van Zwolle weigerde te spelen

Iedere volwassen Zwollenaar heeft van hem gehoord, ook al kende je hem niet. Vanuit de Peperbus trakteerde Leon van der Eijk de stad 45 jaar op muziek. De markante musicus, die ook actief was in Raalte en Kampen, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hoe de politie uitrukte voor Poesje Mauw en waarom Van der Eijk nooit Ik ben een Zwollenaar heeft gespeeld.