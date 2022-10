Zwolse schennispleger wordt liever niet aan zijn gedrag herinnerd: ‘Zou me mijn relatie kunnen kosten’

Wachten we massaal op die nieuwe coronaprik? ‘Het is geen keuzemenu’

De nieuwe coronaprikronde is sinds 19 september bezig en vanaf vandaag kan iedereen zich laten vaccineren. Staan we in de rij bij de prikstraat of slaan we een rondje over? Want hoe zit het, krijgen we een ‘oud’ vaccin en maakt dat uit?

25 oktober