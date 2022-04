Zwolse schoenenzaak viert na twee jaar pas de opening

CULTUUR Money & The Man uit Zwolle klaar voor grote festivals: ‘Gelukkig geen tattoos meer in ruil voor optreden’

Money & The Man uit Zwolle rockt via een nieuw album naar een moordend tourschema. Bij de dumber and dumber van de garagemuziek verdwijnt het publiek in draaikolken van moshpits, terwijl de bandleden zelf eindigen met bebloede handen. Onversneden rock-’n-roll uit het oosten. ,,Hopelijk gaan de grote festivals door en wacht ooit het buitenland.”

7 april