Zwolse studenten Imke en Noa protesteren zaterdag op de Dam: ‘Mijn toekomst is onzekerder met studie, dan zonder studie’

De petitie van de campagne #NietMijnSchuld is door ongeveer 80.000 studenten ingevuld. 1138 komen hiervan uit Zwolle. Zo ook Imke de Jonge (23), die de opleiding Interior Design & Styling volgt in Deventer. Sinds anderhalf jaar heeft ze een mooi plekje bij het station van Zwolle. Een tijdje geleden stuitte ze op een gesponsord Instagrambericht over het protest. ,,Ik loop nu al jaren te klagen over studeren en ervaar veel problemen. Toen ik het bericht voorbij zag komen wilde ik, in plaats van te mopperen tegen mijn ouders of vriend, mijn geluid laten horen.”